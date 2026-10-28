Фильм «Блиндаж» удостоен Гран-при кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии 

По словам руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова, принимавшего участие в церемонии, за 12 лет фестиваль стал для республики значимой культурной площадкой. Здесь молодые режиссеры получают возможность представить свои работы, перенять опыт признанных мастеров и рассказать зрителям о родном крае. Именно таким авторам предстоит сохранять и развивать национальную культуру, знакомить с ней аудиторию за пределами республики.

В этом году показы и творческие встречи прошли не только в кинозалах, но и в селах и городах, включая Назрань и Сунжу. Это позволило большему числу жителей познакомиться с работами участников и пообщаться с режиссерами и артистами.

В программе были фильмы об исторической памяти, мужестве, семейных ценностях и человеческом достоинстве. Такие картины заставляют задуматься о том, что передается следующим поколениям, они помогают сохранять связь с историей.

Специальный приз Главы Ингушетии присужден картине «Северный полюс» режиссера Александра Котта. Награду получила продюсер фильма Елена Север. Лучшим ингушским фильмом признана работа Фатимы Хашагульговой «Колыбель Ингушетии: путь через века» к 245-летию самого крупного населенного пункта республики — Назрани.

Глава региона отметил, что для него важно, чтобы кинофестиваль «Золотая башня» продолжал развиваться, поддерживал молодых авторов и привлекал в республику талантливых кинематографистов. Такие встречи дают возможность не только увидеть интересные фильмы, но и через искусство лучше понять друг друга.

Он искренне поблагодарил художественного руководителя Международного кинофестиваля «Золотая башня», народного артиста страны, заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева, министра культуры и туризма Ингушетии Залину Льянову, также всех, кто принимал участие в подготовке и проведении фестиваля.

«Отдельные слова благодарности — кинематографистам, режиссерам, актерам и всем участникам, которые представили свои работы, поделились творческим опытом и внесли вклад в развитие отечественного и международного кино. Благодаря вашему труду, таланту и преданности своему делу „Золотая башня“ объединяет людей, культуры и поколения, открывает новые имена и рассказывает миру о богатой истории, традициях и духовных ценностях нашей республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.