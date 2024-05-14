Финал международного конкурса чтецов Корана состоится в Ингушетии

«Впервые в истории республики пройдёт столь масштабное мероприятие, посвящённое искусству чтения священного Корана. Мероприятие посвящено памяти первого муфтия Ингушетии Евлоева Суламбека. В рамках конкурса будут состязаться Хафизы в возрасте до 27 лет из Египта, Бангладеша, Казахстана, Катара, Таджикистана, Турции, Боснии, Узбекистана и так далее. Все они прошли отборочный тур», — рассказал собеседник издания.

По его словам, почетными гостями выступят Шейх Ширзад Абдурахман Тахир из ОАЭ, Шейх Ахмад Ан-Нуфайс из Кувейта, Шейх Роад Курди из Ирака и другие.

Первостепенной целью конкурса является приобщение молодежи к изучению священного Корана, а также выявление и поддержка талантливых Хафизов.

Отмечается, что 26 мая во Дворце спорта имени Берда Евлоева состоится торжественная церемония награждения победителей, в ходе которой выступят известные чтецы нашидов. Помимо этого, среди зрителей будут разыграны ценные призы.