Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы соревнований, проведение состязания обеспечивают сразу три структуры: Минобрнауки региона, министерство по физической культуре и спорту республики, а также НКО «Ерриг Шоу».

По словам главы образовательного ведомства республики Ахмеда-Башира Цороева, такого рода турниры дают шанс не только продемонстрировать спортивное мастерство и сразиться за первенство.

Он подчеркнул: это ещё и ценный урок слаженной командной работы, взаимовыручки и умения справляться с препятствиями. Министр выразил уверенность, что соревнование одарит его участников массой ярких впечатлений и послужит дополнительным мотивом для занятий физкультурой.

Для лучших команд предусмотрены денежные награды: за 1 место — 100 000 рублей, второе — 70 000 рублей и 3 место — 50 000 рублей.