Фонд ангельского финансирования появится в Ингушетии в текущем году

«Это совершенно новое направление не только для региона, но и для России в целом. Фонд будет финансировать разнообразные проекты, разработанные жителями региона, в частности предпринимателями. Первый проект, в реализацию которого планируется вложиться — это образовательный проект «Дош». Он направлен на популяризацию ингушского языка, что, на мой взгляд, очень важно и нужно», — рассказал Микаил Сафарбекович в ходе церемонии открытия бизнес-акселератора в Магасе.

Он также подчеркнул, что идея предполагает следующее: богатые люди, так называемые бизнес-ангелы, обладающие свободными финансовыми средствами, вкладывают деньги в реализацию перспективного, по их мнению, проекта. Если он «выстреливает», то инвестор получает часть прибыли. В случае неудачи никаких претензий не предъявляется — в этом суть ангельского финансирования.

«Все, что мы делаем направлено на развитие Ингушетии. Создаются рабочие места, строятся новые образовательные кластеры, население учат как зарабатывать деньги и так далее. В дальнейшем будет только больше и лучше. Создание вышеуказанного фонда является проявлением моей личной привязанности к региону», — отметил Микаил Гуцериев.