Фонд «Возрождение» Микаила Гуцериева завершил реконструкцию очередного кладбища в Ингушетии

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, обновление включает в себя строительство беседки, их там две. Рабочие полностью заменили ограду протяженностью более 1200 метров с тремя воротами. Оснастили помещения для хозяйственного инвентаря всем необходимым.

Разрезает кладбище 300-метровое асфальтовое покрытие, укрепленное бордюром. В общем, начиная с подъездной к кладбищу дороги, асфальт проложен протяженностью более 2 км. Кроме того, территория благоустроена зелеными насаждениями, а также установлено новое освещение.

Отмечается, что ранее общая площадь кладбища составляла всего 6 га, и после обращения представителей местного духовенства в администрацию муниципалитета было принято решение расширить место захоронения до 10 гектаров.

На первом этапе работ рабочие очистили территорию от сорняка и бурьяна, а также проложили тропинки между могилами. Разровнять предстояло и территорию перед кладбищем. Все это сделано. К тому же создали на месте и парковочные места.

Старейшины города, религиозные деятели, да и просто местные жители выразили благодарность президенту группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву за трепетное отношение к памяти усопших и к историческому прошлому малой родины, а также интеграцию молодежи в образовательные и культурные проекты.

Напомним, масштабная реконструкция кладбищ в Ингушетии стартовала в 2023 году. В рамках первого этапа было обновлено 42. В нынешнем году планируется завершить работы на 28 местах захоронений, из которых 25 мусульманские и 3 православные. В течение двух лет планируется охватить все кладбища республики.