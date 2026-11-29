Встреча прошла в теплой, почти семейной обстановке: за праздничным столом с традиционными угощениями и чаем царили забота и взаимопонимание. Сотрудники фонда и приглашенные гости обратились к каждой матери со словами искреннего уважения и признательности за их стойкость, терпение и материнскую веру.

Для женщин прозвучали трогательные музыкальные номера в исполнении Лемы Нальгиевой и Хади Бековой, каждой гостье вручили букет цветов как знак глубокого почтения.

Мамы смогли пообщаться друг с другом в доверительной атмосфере, поделиться новостями и ощутить поддержку сотрудников регионального филиала фонда.

«Собрать наших дорогих матерей вместе, подарить им хотя бы несколько часов душевного покоя, улыбок и тепла — это наш святой долг. За каждым подвигом на фронте стоит материнское сердце, которое верило и ждало. Мы хотим, чтобы каждая из вас знала: вы никогда не останетесь одни. Мы рядом каждый день», — отметил руководитель филиала Ислам Абадиев.

Завершилось мероприятие памятным фотографированием. В организации выразили благодарность руководителю Минприроды Микаилу Мизиеву, главе администрации Магаса Мусе Темурзиеву и мэру Карабулака Ахмеду Дидигову за содействие в проведении праздника и внимание к семьям защитников Отечества.

Напомним, в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.