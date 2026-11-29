За строгой формой и погонами скрываются любящие мамы, которые с той же самоотдачей, что и в профессии, дарят детям тепло и заботу. Они стоят на страже закона, а дома остаются надежной опорой для своих семей. Каждая история проекта: о силе женского характера, верности долгу и безграничной материнской любви, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления.

Одна из героинь: подполковник юстиции Хава Патиева, инспектор финансово-экономического отделения ведомства. Она служит с 2013 года и за это время зарекомендовала себя как грамотный и добросовестный сотрудник. Однако не менее важная роль женщины быть любящей мамой четверых детей.

Несмотря на насыщенный график и ненормированный служебный день, она всегда находит время для семьи. Для детей она — не только поддержка, но и человек, который выслушает, поймет и поможет найти правильный путь. В ее доме всегда есть место доброму слову и материнскому теплу.

Секретом семейного счастья Хава Хоруновна делится с теплотой: «Дети — мое главное богатство, источник силы и вдохновения. Они наполняют жизнь смыслом, дарят радость и побуждают двигаться вперёд. Семья и работа неразделимы: забота о близких и любимое дело придают мне силы и помогают преодолевать трудности».

История Хавы Патиевой — еще одно напоминание о том, что за каждой женщиной в погонах стоит целый мир, наполненный любовью и ответственностью. Коллектив следственного управления поздравляет ее и всех мам с праздником. Пусть материнское сердце всегда согревают любовь и благодарность детей, а каждый день приносит радость и поводы для гордости, говорится в релизе.