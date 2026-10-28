Футбольная команда «Реал Сунжа» досрочно стала чемпионом Ингушетии

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, коллектив прошёл чемпионат без единого поражения: на его счету 17 выигранных встреч и три ничьи. В последнем поединке сезона, который прошёл 24 октября 2026 года, «Реал Сунжа» разгромил команду «КАДР» со счётом 11:1.

Под началом главного тренера Магомеда Янурсаева команда укрепляет свои позиции в футболе региона. Среди ведущих игроков футбольной дружины — Магомед Янурсаев, Сулейм Шахмурзиев и Микаил Бештоев.

Сейчас в копилке «Реал Сунжа» два титула чемпиона Ингушетии, два Кубка республики, победа в Первой лиге Чеченской Amateur Ligue и в Кубке СКФО, что стало историческим достижением для ингушского футбола, а также выход в финал Кубка ЮФО/СКФО.

Впереди у команды два серьёзных испытания. 7 ноября на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева в Назрани пройдёт финал Кубка региона.

Кроме того, предварительно на 15 ноября 2026 года намечен первый матч «Реал Сунжа» в Лиге чемпионов ЮФО/СКФО против команды «ЧГУ» в Грозном.