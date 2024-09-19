Газета «Ингушетия» представила обновленный дизайн печатного издания

«19 сентября газета уже вышла в обновленном формате. Была полностью изменена цветовая палитра в соответствии с новым логотипом и обновленным сайтом, а также был подобран персональный шрифт, который легче воспринимается читателями», — говорит Главный редактор газеты Рашид Хамхоев.

По его словам, в новой версии издания преобладают серый, белый и синий цвета.