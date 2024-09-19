Газета «Ингушетия» представила обновленный дизайн печатного издания

Газета «Ингушетия» представила новый дизайн своего печатного издания, который соответствует обновленной цветовой гамме в рамках ребрендинга, проведенного в начале 2024 года.
«19 сентября газета уже вышла в обновленном формате. Была полностью изменена цветовая палитра в соответствии с новым логотипом и обновленным сайтом, а также был подобран персональный шрифт, который легче воспринимается читателями», — говорит Главный редактор газеты Рашид Хамхоев.
По его словам, в новой версии издания преобладают серый, белый и синий цвета.
«Эта цветовая гамма стала основой корпоративного фирменного стиля «Ингушетии» — добавил Хамхоев.
Напомним, в 2024 году газета «Ингушетия» провела полный редизайн сайта и логотипа, чтобы соответствовать современным требованиям медиапотребления. Теперь пользователям стало проще читать новости на смартфонах, учитывая высокую скорость информационного потока. Главная страница была дополнена визуальными элементами, а умный алгоритм теперь обновляет главные новости дня каждую минуту.