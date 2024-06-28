«Газпром межрегионгаз Назрань» получил судебные решения о взыскании с абонентов с должников задолженности на сумму более 260 млн рублей

«Газпром межрегионгаз Назрань» продолжает судебную работу для взыскания задолженности потребителей за поставленный природный газ. За первые пять месяцев 2024 года суды Республики Ингушетия удовлетворили требования компании на сумму около 260 млн рублей.
Соответствующие решения направлены для исполнения в службу судебных приставов.
«На данный момент в Федеральной службе судебных приставов по
Республике Ингушетия находится 6632 исполнительных документа на общую сумму 679 млн рублей. Мы продолжаем претензионно-исковую работу в отношении должников», — прокомментировал работу генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.
За январь-май 2024 года в судебные инстанции было подано 2422 заявления на сумму 468 млн рублей, в том числе 2407 исков к физическим лицам на 462,3 млн рублей и 15 исков к юридическим лицам на 5,7 млн рублей.
«Газпром межрегионгаз Назрань» призывает потребителей газа своевременно оплачивать счета. Абоненты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в компанию за реструктуризацией задолженности.