«Газпром межрегионгаз Назрань» получил судебные решения о взыскании с абонентов с должников задолженности на сумму более 260 млн рублей

Соответствующие решения направлены для исполнения в службу судебных приставов.

«На данный момент в Федеральной службе судебных приставов по

Республике Ингушетия находится 6632 исполнительных документа на общую сумму 679 млн рублей. Мы продолжаем претензионно-исковую работу в отношении должников», — прокомментировал работу генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

За январь-май 2024 года в судебные инстанции было подано 2422 заявления на сумму 468 млн рублей, в том числе 2407 исков к физическим лицам на 462,3 млн рублей и 15 исков к юридическим лицам на 5,7 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Назрань» призывает потребителей газа своевременно оплачивать счета. Абоненты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в компанию за реструктуризацией задолженности.