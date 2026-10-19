Гимназисты из Магаса посетили Верховный суд Ингушетии с экскурсией 

Мероприятие прошло в рамках патриотического воспитания, правового просвещения несовершеннолетних и повышения их правовой грамотности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ВС региона.

Экскурсия началась не с лекций, а с погружения в атмосферу: сотрудники службы судебных приставов наглядно показали, как организован пропускной режим и досмотр на наличие запрещенных предметов. Затем гимназисты прошли по коридорам, увидели, как работает аппарат суда, и посетили залы судебных заседаний, включая оборудованные системой видеоконференцсвязи, местами для присяжных и для лиц, содержащихся под стражей. Некоторые школьники смогли ненадолго занять места участников процесса, чтобы прочувствовать масштаб происходящего. Ребята также побывали в архиве, библиотеке и конвойном помещении.

Помощник председателя суда Элина Целоева объяснила им роли государственного обвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего, истца, ответчика и других участников процесса. Школьники задали много вопросов: о качествах, необходимых судье, о том, как им стать, кто работает в суде, как проходит типичный рабочий день и какие категории дел рассматриваются.

Кроме того, Элина Целоева рассказала об истории судебной системы республики и Верховного суда Ингушетии, его структуре и о том, как современные технологии делают правосудие более доступным и быстрым.

Большой интерес вызвал Музей истории республиканской судебной системы: фотографии, экспонаты и символы судебной власти, к которым можно было прикоснуться, а также возможность посидеть за столом в рабочем кабинете судьи и в зале заседаний. Помощник председателя суда побеседовала с ребятами о символах судебной власти и истории создания музея.

Кульминацией визита стал просмотр первой ингушской судебной кинокартины «Мехк-Кхел» («Суд страны»), признанной XI Международным кинофестивалем «Золотая Башня» лучшим ингушским фильмом 2025 года.

Фильм снят в 2024 году госслужащими к 100-летию судебной системы республики и 30-летию Верховного суда и рассказывает о разбирательстве в древней Ингушетии дела о причинении смерти по неосторожности. Также школьникам показали видеоролик ВС «Правосудие народа: что значит быть присяжным заседателем», подготовленный для правового просвещения граждан и повышения явки кандидатов в присяжные заседатели. В 2024 году этот ролик удостоен специального приза редакции газеты «Московский комсомолец».

Наглядное знакомство с работой суда произвело на гимназистов сильное впечатление и вдохновило некоторых задуматься о будущей профессии в судебной сфере. Ребята задавали много вопросов, беседа получилась оживленной и познавательной. В завершение встречи педагоги и школьники поблагодарили руководство и работников суда за интересную экскурсию и пожелали успехов в профессиональной деятельности.

Отмечается, что Верховный суд республики регулярно проводит подобные просветительские мероприятия, открывая двери для молодежи, чтобы растить поколение, которое знает свои права и уважает закон.