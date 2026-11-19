Согласно материалам дела, в июне 2022 года администрация горного района в рамках контракта приобрела подержанный автомобиль за 2,3 млн рублей для муниципальных нужд. Однако выяснилось, что фактический пробег транспортного средства составлял не менее 157 тыс. километров, тогда как условиями закупки было установлено ограничение в 60 тысяч км.

Мужчина, находясь в ежегодном отпуске и не имея права совершать подобные действия, все же принял автомобиль и осуществил его оплату. Затем, явно выходя за рамки своих должностных полномочий и в ущерб интересам муниципального образования, организовал незаконную передачу автомобиля третьему лицу. Для этого был оформлен договор купли-продажи с недостоверными сведениями. При этом машина фактически осталась в распоряжении обвиняемого.

На протяжении почти трех лет он использовал транспортное средство в личных целях, также давал его своим родственникам и знакомым, которые не работали в администрации. Когда началась прокурорская проверка, обвиняемый попытался скрыть свои противоправные действия и организовал возврат автомобиля в собственность администрации.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены необходимые экспертизы, осмотрены предметы и документы, имеющие значение для дела. Собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, полученных от надзорного ведомства республики. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России.