Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Ингушетию и встретился с Главой региона Махмудом-Али Калиматовым

Встреча прошла после торжественного собрания по случаю 100-летия Северной Осетии.

«Сегодня у меня в гостях побывали Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Председатель Правительства Магомед Даудов», — написал в своем Телеграмм-канале Махмуд-али Калиматов, отметив, что «рад был встретить гостей и пообщаться в теплой и дружественной обстановке».

Отмечается, что Рамзана Кадырова также сопровождали председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров.