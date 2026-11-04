Глава Ингушетии, комментируя выступление Президента, остановился на тезисе о том, что общероссийская гражданская идентичность должна укрепляться при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. У каждого народа есть своя история, язык, культура и традиции, что обогащает общую историю России. При этом главные нравственные ориентиры едины: уважение к семье и старшим, взаимопомощь, честность, любовь к Родине и готовность служить Отечеству.

Важное место в выступлении главы государства заняла работа с молодежью. Совместные научные, спортивные и творческие проекты помогают детям и подросткам разных национальностей и вероисповеданий учиться взаимодействовать, поддерживать друг друга и уважать культуру соседей. Именно через такие дела формируется понимание общей ответственности за будущее страны. Еще один принципиальный вопрос — работа на местах.

Президент России обратил внимание на особую роль муниципалитетов, религиозных и национально-культурных объединений. Именно там, в постоянном общении с людьми, можно своевременно замечать проблемы, предупреждать напряженность и находить решения. Для этого необходимы грамотные специалисты, их профессиональная подготовка, методическая, правовая и кадровая поддержка.

«Для Ингушетии сохранение межнационального и межконфессионального согласия — одно из ключевых направлений государственной работы. Республика веками сохраняет свои язык, культуру, религиозные и семейные традиции, оставаясь неотъемлемой частью многонациональной России. Уважение к собственной истории и культуре неотделимо от уважения к другим народам и осознания общей ответственности за судьбу страны», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что позиция Президента Владимира Путина задает ориентир для дальнейшей работы. Глава Ингушетии уверен, что лучшие инициативы Года единства получат продолжение и станут частью постоянной практики в регионах. Республика намерена и дальше развивать межнациональный диалог, поддерживать общественные инициативы и создавать условия для воспитания молодежи на основе общих нравственных ценностей.

«Единство народов: основа силы и устойчивости России. Сохранить и укрепить его — наша общая ответственность перед нынешним и будущими поколениями», — считает руководитель субъекта.