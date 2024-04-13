Глава Ингушетии назвал бесчеловечным обстрел Токмака военными ВСУ

«В нашем подшефном Токмакском районе Запорожской области произошли трагические события. ВСУ обстреляли многоквартирные дома, в результате чего погибли люди, в том числе и дети», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, эти бесчеловечные действия были осознанно направлены против мирного населения и кроме как чудовищными их не назовешь.

«Мы глубоко скорбим и искренне соболезнуем губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и семьям погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Ингушетия готова оказать необходимую помощь руководству Токмакского района и ее жителям», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Вооруженные силы Украины обстреляли многоквартирный сектор Токмака вечером 12 апреля, после чего без газа остались 25 частных домов и 9 МКД.

Восемь человек погибли, десятки получили ранения. 13 пострадавших госпитализированы.

На месте продолжают работать спасатели, которые разбирают обломки разрушенных двухэтажных домов.