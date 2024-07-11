Глава Ингушетии назвал форум «Таргим» одним из ярких событий для молодежи 

«На форум собираются более 200 молодых активистов, студентов, предпринимателей и творческих личностей из 35 регионов России. «Таргим» уже давно зарекомендовал себя как площадка для обмена опытом, идеями и знаниями. В этом году на нем будут обсуждать актуальные темы, связанные с развитием туризма, прокачкой личностных и командных качеств, а также IT-программированием», — написал в своем Telegram-канале руководитель субъекта.

По его словам, участников ждут лекции от ведущих экспертов, интерактивные сессии, мастер-классы, кейс-чемпионаты, дебаты, проектные работы и, конечно, культурно-развлекательные мероприятия.

«Уверен, что участие в форуме поможет ребятам реализовать свой потенциал и достичь новых высот в этих сферах», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее наше издание информировало, что в Республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи» в живописном предгорном районе все готово для приема участников XVI Всероссийского молодежного форума «Таргим».

К началу масштабного мероприятия вся инфраструктура уже подготовлена: площадки для спортивных игр, шатер для проведения мастер-классов, гостиница, столовая.

Форум разбит на три части: образовательную, досуговую и грантовую.