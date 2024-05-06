Глава Ингушетии назвал туризм перспективным направлением для развития региона 

Руководитель субъекта отметил, что председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития автомобильного туризма в стране до 2035 года. В рамках документа будут реализованы мероприятия по строительству необходимой туристической инфраструктуры даже в самых отдаленных районах, которые могут представлять интерес для туристов.

На первом этапе, в течение двух лет, будут создаваться многофункциональные зоны дорожного сервиса, которые объединят на одной площадке заправку, ресторан, супермаркет, отель, мойку и другие объекты, что особенно важно для туристов, путешествующих на автотранспорте. Второй этап будет длиться с 2025 по 2035 год. В этот период правительство будет создавать законодательную базу и меры господдержки для развития автомобильного туризма в регионах.

«Концепция открывает перед нами новые возможности. Очевидно, что ее реализация существенно повлияет на динамику роста туристического потока в Ингушетию. Это еще одна отличная возможность для жителей республики заняться частным предпринимательством в сфере услуг», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Автомобильный туризм, по его словам, имеет много преимуществ. Можно самому выбирать маршрут, время и место остановок. Кроме того, из окна автомобиля даже в движении можно увидеть много интересных мест и красивых пейзажей. А в республике таких живописных уголков очень много и объехать их можно за короткое время.