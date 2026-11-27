Всего было вручено 20 государственных наград. Шестнадцать военнослужащих награждены посмертно, медали и ордена получили их родные и близкие. Еще четверо бойцов лично приняли заслуженные награды из рук Главы республики.

Обращаясь к семьям погибших, Махмуд-Али Калиматов принес глубокие соболезнования. «Ваши сыновья, мужья и отцы ушли из жизни как настоящие мужчины. Они не дрогнули и до последней минуты оставались верны присяге, своему народу и Родине», — сказал он.

Указами Президента России Владимира Путина посмертно военнослужащие награждены орденами Мужества, медалями Суворова и Жукова. Четверым военнослужащим, присутствовавшим на церемонии, лично были вручены Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени и медаль «За спасение погибавших».

«В такие минуты трудно подобрать слова. Никакая награда не может восполнить утрату близкого человека. Но мы обязаны сохранить память о тех, кто до последнего оставался верен воинской присяге, своему народу и Отечеству. Их мужество и преданность Родине заслуживают глубокого уважения», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Глава региона назвал ключевой задачей постоянную заботу о семьях погибших военнослужащих и помощь в решении возникающих вопросов. Это один из безусловных приоритетов в работе органов власти республики.

После церемонии он пообщался с родными военнослужащих и выслушал их просьбы. Вопросы касались жилья, оформления имущественных прав, земельных участков, социальных выплат и медицинской помощи.

По каждому обращению руководитель субъекта поручил правительству, профильным ведомствам и главам муниципальных образований назначить ответственных и решить вопросы в установленные сроки, заверив людей, что республика продолжит оказывать им всестороннюю поддержку.