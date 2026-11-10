Глава Ингушетии подчеркнул значимость программы «Время героев» 

По его словам, программа предоставляет военнослужащим шанс продолжить дело служения Родине, но уже в сфере гражданской и муниципальной службы. Полученный на передовой опыт, умение брать на себя ответственность, принимать решения и работать в команде должны быть востребованы в управлении страной и развитии регионов.

Президент особо отметил важность создания возможностей для профессионального роста военнослужащих, не имеющих высшего образования. Владимир Путин подчеркнул, что такие бойцы также должны иметь шанс проявить себя в гражданской сфере. Этот подход является ключевым при формировании кадрового резерва из числа участников СВО.

«В Ингушетии мы также ведем эту работу. В феврале 2025 года по моему поручению была запущена региональная кадровая программа „Путь героя“, созданная по аналогии с федеральной инициативой. В июне 2026 года завершился ее первый поток. На участие поступило 174 заявки, девять человек прошли конкурсный отбор и приступили к обучению. Семь участников успешно завершили образовательную программу, еще 32 человека включены в кадровый резерв республики», — напомнил Махмуд-Али Калиматов.

Уже есть примеры успешного трудоустройства участников программы. Алихан Хашиев занял пост заместителя министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона, Ваха Костоев стал руководителем Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цороева.

Также финалисты региональной программы Ваха Костоев и Магомед Местоев стали депутатами Народного собрания региона VIII созыва.

«Уверен, что федеральная программа даст возможность еще большему числу наших защитников реализовать себя на государственной и муниципальной службе. Мы должны создавать для этого необходимые условия, чтобы их профессионализм, ответственность и преданность Отечеству служили развитию Ингушетии и всей России», — подчеркнул руководитель субъекта.

Прием заявок на официальном сайте программы на третий поток программы «Время героев» продлится с 9 ноября 2026 года по 25 января 2027 года. Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. При оценке будут учитываться их воинские заслуги.