Глава Ингушетии поддержал идею проведения военно-патриотического фестиваля в регионе

«Отмечу, что фестиваль важен для сохранения национальной памяти о героических подвигах предков. Он также поможет укрепить духовные и патриотические ценности молодежи, которые особенно важны сегодня, когда наша родина Россия защищает свои границы и своих жителей от различных врагов», — подчеркнул руководитель субъекта.

Как ранее сообщил руководитель министерства молодежной политики и туризма региона Адам Мальсагов, в запланированном на май мероприятии «Защитники будущего» примут участие более 200 человек из регионов СКФО и ЮФО.

Фестиваль будет проходить в течение недели. Молодежь будут обучать знаниям военной службы: строевому шагу, разборке-сборке автомата и так далее. Также для гостей проведут экскурсию по горному Джейрахскому району к средневековым башенным комплексам и древним храмам.