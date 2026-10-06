Глава Ингушетии поздравил педагогов с Днем учителя и вручил награды 

В мероприятии приняли участие председатель Народного собрания региона Руслан Гагиев, главный федеральный инспектор по республике аппарата полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Залим Гудов, представители государственных и общественных организаций, педагоги и ветераны педагогического труда.

Обращаясь к учителям, Глава республики отметил, что школьные годы связаны не только с получением знаний, но и с формированием характера, жизненных ориентиров и отношения к людям. Он подчеркнул, что рядом с учениками всегда находится учитель-наставник, помогающий сделать первые шаги во взрослую жизнь.

«Для меня этот день всегда связан с личными воспоминаниями. Каждый год в этот день я старался побывать у своей любимой учительницы немецкого языка Нелли Магомедовны. В 2024 году ее не стало. Я хорошо помню своих школьных учителей — их требовательность, доброту, умение вовремя поддержать и подсказать. Многое из того, чему они меня научили, я пронес через всю жизнь», — сказал он.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что за последние годы условия работы педагогов и обучения детей в республике значительно изменились. С 2019 года в рамках федеральных программ и национальных проектов, инициированных Президентом России, построено около 49 школ на 25 тыс. мест и 50 детских садов более чем на 10 тыс. мест. Капитально отремонтированы 44 школы, шесть детских садов и один колледж.

«Но новые здания и оборудование — только часть этой работы. В центре школы всегда был и остается учитель. Именно педагог помогает ребенку раскрыть способности, поддерживает его, когда что-то не получается, и формирует отношение к знаниям и труду. Сегодня мы видим результаты этой работы. В этом году 24 выпускника Ингушетии получили по 100 баллов на ЕГЭ. В прошлом году таких результатов было девять, в 2024-м — 11. Каждый такой успех — труд самого выпускника и его наставников», — подчеркнул руководитель субъекта.

Отдельно Глава поблагодарил ветеранов педагогического труда. В республике продолжают работать учителя, посвятившие профессии более 30 лет. Он выразил им признательность за многолетний труд, переданный опыт и вклад в воспитание нескольких поколений жителей региона.