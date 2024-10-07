Глава Ингушетии поздравил Президента России с днем рождения 

«Он делает нашу страну крепкой, сильной, успешной и ведет ее к благополучному будущему. Можно с уверенностью сказать, что все лучшее, что сегодня есть в России, связано с именем Владимира Путина, достигнуто благодаря его принципиальной позиции», — написал Глава Ингушетии в своем Telegram-канале.

По его словам, Президент взял на себя огромную ответственность за будущее России.

«Сегодня мы обязаны разделить с ним эту ответственность. Только так мы сможем укрепить свои границы, отстоять суверенитет и занять одну из ведущих позиций в мире, которую по праву заслуживает великая Россия. Хочу отметить, что Владимир Путин пользуется высоким доверием жителей России, готовых поддержать своего Президента во всех его решениях», — подчеркнул Глава.

Махмуд-Али Калиматов от имени ингушского народа пожелал Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и плодотворной работы на благо России.