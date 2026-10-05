Глава Ингушетии принял участие в инаугурации Рамзана Кадырова 

«Сегодня регион уверенно развивается, а город Грозный за последние годы стал одним из ярких примеров масштабных преобразований. Поздравил Рамзана Ахматовича со вступлением в должность, жителей Чеченской Республики — с этим важным событием, а также выразил особые слова уважения старшему поколению», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

Он отметил заслуги руководителя Чечни в развитии республики, укреплении мира и стабильности, а также значимый вклад в решение задач, которые имеют большое значение для всей России.

«Эта работа соответствует курсу, который определяет наш Президент России Владимир Путин. Пожелал Рамзану Ахматовичу успехов и новых результатов в работе на благо Чеченской Республики и всей нашей страны, а чеченскому народу — мира, добра, благополучия и процветания», — подчеркнул Глава Ингушетии.