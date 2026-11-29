По его словам, в Ингушетии к матери всегда относились с особым уважением. Именно мама с первых лет жизни окружает ребенка заботой, учит отличать добро от зла, быть внимательным к людям и ответственным за свои поступки. И этот материнский труд невозможно переоценить.

«С годами все больше понимаешь, сколько в жизни человека значит материнская любовь, забота и мудрость. Я сегодня с благодарностью вспоминаю свою маму Аминат, ее отношение к семье, людям, ее доброту и душевную силу» — подчеркнул руководитель региона.

Особые слова признательности Глава республики адресовал многодетным мамам, которые дарят любовь и заботу большой семье, также матерям защитников Отечества.

«Ваше терпение, сила духа и вера в сыновей вызывают искреннее уважение. Мы понимаем, сколько тревоги и переживаний в каждом дне ожидания. Республика будет и дальше оказывать вам необходимую поддержку. Сегодня хочу пожелать всем матерям крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни. Пусть дети радуют вас своими успехами, чаще находят время для встреч и теплых разговоров. Пусть в каждом доме будут мир, согласие и благополучие», — пожелал Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил: «Берегите своих мам, пока они рядом. Не откладывайте добрые слова и внимание на потом».