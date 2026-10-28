Глава Ингушетии призвал муниципалов активнее участвовать в премии «Служение»

В своем Telegram-канале он напомнил, что премия учреждена по инициативе Президента России Владимира Путина. Ее цель: отметить людей, чьи решения и инициативы способствуют развитию территорий и улучшению качества жизни граждан. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации главы государства.

Глава республики отметил, что за последние пять лет муниципалитеты региона подали более 400 проектов, свыше 30 работников органов местного самоуправления были отмечены дипломами за свои инициативы. Региональное отделение ВАРМСУ в Ингушетии возглавляет глава Джейрахского района Ахмед Льянов, который также координирует деятельность муниципального сообщества.

В прошлом сезоне особенно активно проявили себя Карабулак, Назрань и Назрановский район. Администрация первого города направила 54 заявки, 28 из которых стали дипломантами. Второй населенный пункт представил 51 проект и также получил дипломы. Третий муниципалитет подал 26 заявок, девять из них были отмечены дипломами. Эти цифры свидетельствуют о серьезном подходе муниципальных команд к поиску новых решений и обмену опытом.

Махмуд-Али Калиматов отметил важность таких проектов, как «СВОих не бросаем» и «Доступность власти», представленных Назранью и получивших в прошлом году благодарность премии «Служение». Они охватывают два ключевых направления муниципальной работы: поддержку участников СВО и их семей, а также открытость власти и доступность для жителей. Именно на этих направлениях власти республики акцентирует внимание глав муниципалитетов. Муниципальная власть должна быть рядом с людьми, слышать их обращения и помогать решать конкретные вопросы. Такая работа укрепляет доверие жителей и делает взаимодействие с органами власти более эффективным.

«У нас есть опыт, инициативные команды и проекты, которыми можно поделиться с коллегами из других регионов. Поэтому призываю глав городов и районов, депутатов и муниципальных служащих не упускать возможность представить свою работу на всероссийском уровне. Важно, чтобы о полезных решениях, которые рождаются в Ингушетии, узнавали и за ее пределами. Прием заявок на IV сезон премии „Служение“ продлится до 29 ноября 2026 года. Рассчитываю на активное участие муниципального сообщества республики», — подчеркнул руководитель региона.