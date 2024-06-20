Глава Ингушетии проинспектировал строительство центра для детей с ОВЗ

В ходе визита Махмуд- Али Калиматов пообщался с министром строительства Микаилом Балхоевым, руководителем подрядной организации и директором центра. Также он осмотрел строительную площадку, на которой активно идут ремонтные работы.

«В рамках подготовки к новому учебному году мы откроем двери обновлённого центра для наших подопечных. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны учиться и находиться в достойных условиях, где им будет обеспечена максимально комфортная и безопасная среда. Планирую посетить стройплощадку во время следующего этапа ремонтных работ», — написал Махмуд-Али Калиматов в своём Telegram-канале.

По словам Главы региона, фасад здания уже обновили, сейчас идёт замена окон, ремонт внутренних помещений, электросетей, канализации и проводятся другие работы.

Ремонтные работы планируется закончить к концу августа этого года.