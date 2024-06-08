Глава Ингушетии прокомментировал выступление Путина на ПМЭФ

Руководитель субъекта отметил, что Путин и правительство Российской Федерации проделали большую работу, чтобы граждане не испытывали экономические и политические трудности из-за событий в мире. Социальная политика остаётся приоритетной для государства.

«Заключительным аккордом форума стало выступление Владимира Путина. Президент подробно рассказал о планах экономического развития страны и предстоящих мероприятиях. Ключевым было заявление, что доходы граждан должны расти быстрее экономики», — написал Калиматов в своем Telagram-канале.

Президент предложил создать универсальную инвестиционную систему с понятными для бизнеса механизмами в каждом субъекте Федерации. Кроме того, Владимир Владимирович отметил возможность переноса головных структур крупнейших госкорпораций в регионы. Калиматов выразил надежду, что Ингушетия может оказаться среди них.

«Была затронута и болезненная для нас тема неэффективно используемых земель. Президент предложил шире вовлекать их в хозяйственный оборот. При этом он отметил, что таких земель по стране десятки тысяч. Мы работу в этом направлении уже ведем и продолжим ее дальше»- добавил руководитель субъекта.

Калиматов подчеркнул, что Владимир Путин затронул проблему образования и трудоустройства. Из-за низкого уровня безработицы по всей стране он предложил пересмотреть систему подготовки кадров.

В Ингушетии тоже наблюдается снижение общей регистрируемой безработицы, поэтому актуальным вопросом становится поиск квалифицированных специалистов. Для этого было заключено соглашение с Государственным университетом управления, которое поможет решить эту проблему.

Также Президент заявил о необходимости продления национального проекта по повышению производительности труда в России.

«В целом форум был плодотворным, познавательным и деловым. Он решает свои задачи и является одним из самых масштабных и эффективных экономических событий», — резюмировал Махмуд-Али Калиматов.