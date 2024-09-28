Глава Ингушетии: создание государственности стало поворотным моментом в истории нашего народа

«7 июля 1924 года была образована отдельная Ингушская автономная область в составе Российской Федерации. Этот период с 1924 по 1934 год был отмечен значительным прогрессом в общественно-политическом, социальном и культурном развитии Ингушетии. Автономия дала мощный толчок развитию всех сфер жизни людей, способствовала сохранению и развитию культуры, традиций и языка, а также позволила ингушам более активно участвовать в процессах государственного управления», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте .

Глава субъекта напомнил, что в 1992 году был принят Закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации», который завершил долгий путь ингушского народа к восстановлению своей государственности. Это был непростой путь, полный преград и трагедий, успехов и трудностей. Но вновь образованная Республика Ингушетия продолжила историю своей государственности, начатую в 1924 году.

«Ингушетия является неотъемлемой частью России и вносит свой вклад в укрепление федеративных основ российской государственности, утверждение мира и стабильности на Северном Кавказе. Республика развивается и укрепляет свою государственность, повышает экономический потенциал и благосостояние людей. Мы сохраняем и приумножаем великое наследие, вместе решаем сложные задачи и бережно строим будущее.

Мы гордимся тем, что в новое время, как и в прошлые эпохи, лучшие представители Ингушетии своими воинскими подвигами, трудовыми и творческими достижениями, профессиональными знаниями и спортивным мастерством вносят достойный вклад во славу России.

Каждый из нас стремится созидать на своем месте, чтобы обеспечить благополучие и процветание нашей малой Родины — Ингушетии, а значит и всей России», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал всем мирной и счастливой жизни, крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех профессиональных делах и добрых начинаниях.

«Пусть любовь к Родине и вера в ее будущее помогут нам преодолеть любые испытания и вдохновят на созидательный труд. Пусть на нашей земле всегда будет мир, согласие и единство», — подытожил Глава.

Напомним, сегодня в республике состоится ряд мероприятий, приуроченных к вековому юбилею ингушской государственности. Главное праздничное театрализованное представление пройдет в городе Сунжа вечером.