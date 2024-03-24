Глава Ингушетии: «В России не бывает чужой беды»

«Этот бесчеловечный кощунственный акт был направлен на то, чтобы запугать и разобщить россиян. Но планам наших врагов не суждено сбыться. В России не бывает чужой беды. Мы единая страна, единый народ и у нас сильный лидер, который всегда держит свое слово. И, если Владимир Путин сказал, что никто не уйдет от возмездия за содеянное, значит так и будет», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он отметил, что такие испытания, как бы горько это ни звучало, сплачивает россиян и делает их сильнее. «Мы дадим отпор любым врагам», — добавил Глава региона.

Напомним, в результате террористической атаки 22 марта в Подмосковье погибло 133 человека, более 150 ранено. Задержаны исполнители теракта и их пособники.

24 марта объявлено Президентом России днем национального траура. В Ингушетии отменены все развлекательные мероприятия.