Глава Ингушетии: выбранная Президентом России стратегия по развитию страны себя оправдала

«Для меня было приятно и почетно находиться среди участников церемонии инаугурации Президента Российской Федерации, которого честным голосованием выбрал народ. Это говорит о высоком доверии к нему, особенно важном в нынешней непростой общественно-политической и экономической ситуации», — сказал руководитель субъекта.

Он отметил, что «на всем протяжении управления Владимиром Путиным нашим государством, мы наблюдали в нем качества сильного и уверенного в себе лидера. Выбранная им стратегия по развитию страны оправдала себя по каждому пункту. Благодаря взвешенным и глубоко продуманным действиям нашего Президента Россия является одной из самых политически влиятельных и экономически стабильных стран в мире».

«Вступая в новый срок президентства с такими стартовыми данными, уверен, Владимир Путин добьется еще больших успехов для страны. Россия была и будет великой державой. Поздравляю Владимира Владимировича со вступлением в должность Президента Российской Федерации. Мы всегда чувствовали вашу поддержку и помощь. Ингушетия с вами», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, сегодня состоялась церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России.

Мероприятие началось с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции и Знака главы государства в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

В соответствии со статьей 82 Конституции страны в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и судей Конституционного Суда Президент принес присягу народу России.

«Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну: результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей», — отметил в своем выступлении Владимир Путин.