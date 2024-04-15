Глава Минприроды Ингушетии поблагодарил руководителя Сунженского лесничества

Министр природных ресурсов и экологии республики Саварбек Холохоев поблагодарил руководителя ГКУ «Сунженское лесничество» Ахметхана Мальсагова за успешную работу, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«Хочу поблагодарить вас за работу, которую вы должным образом организовали на вашем участке. За два года в сфере лесного хозяйства был выполнен значительный объем работы. И в этом, безусловно, ваша заслуга», — цитирует слова министра пресс-служба.
Саварбек Холохоев отметил, что начальник Сунженского лесничества принял решение уйти с работы.
«Он простой и порядочный человек, который всегда держал свое слово. На него всегда можно было положиться», — подчеркнул министр.