Глава Минприроды Ингушетии поблагодарил руководителя Сунженского лесничества

«Хочу поблагодарить вас за работу, которую вы должным образом организовали на вашем участке. За два года в сфере лесного хозяйства был выполнен значительный объем работы. И в этом, безусловно, ваша заслуга», — цитирует слова министра пресс-служба.

Саварбек Холохоев отметил, что начальник Сунженского лесничества принял решение уйти с работы.



«Он простой и порядочный человек, который всегда держал свое слово. На него всегда можно было положиться», — подчеркнул министр.