Градоначальник поздравил женщину, выразил глубокое уважение и благодарность за достойное воспитание сыновей, пожелал крепкого здоровья, душевного покоя и скорейшего возвращения детей домой.

Также по поручению главы муниципалитета его заместитель Залина Гудиева нанесла визит Фатиме Тангиевой, которая воспитывает восьмерых детей. Это повседневный и колоссальный труд, требующий огромной любви, терпения, мудрости и полной самоотдачи.

В этот праздничный день особенно важно сказать матерям о том, как высоко мы ценим их заботу, любовь и преданность семье. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие, а материнские сердца всегда будут спокойны за своих детей, подчеркнули в городской администрации.