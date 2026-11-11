Глава Росреестра Ингушетии встретился с гражданами в приемной Президента России

Отмечается, что поднимались вопросы государственной регистрации прав на недвижимость, оформления земельных участков, земельных отношений и государственного земельного надзора. Каждому заявителю были даны необходимые разъяснения и рекомендации по дальнейшему решению вопросов.

«Для нас важно не просто принять обращение, но и разобраться в сути возникшего вопроса. Личный прием позволяет напрямую обсудить ситуацию с заявителем, разъяснить нормы законодательства и определить порядок дальнейших действий. Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин понимал, какие возможности существуют для решения его вопроса и куда следует обратиться», — отметил Андрей Борисов.

Председатель Общественного совета при управлении Тимур Мартазанов подчеркнул значимость открытого диалога между ведомством и гражданами: «Личные приемы позволяют услышать мнение жителей, выявить волнующие их проблемы и оценить эффективность работы ведомства. Подобные встречи способствуют росту доверия граждан и улучшению качества взаимодействия с населением».

Проведение таких мероприятий направлено на повышение доступности государственных услуг, улучшение взаимодействия с населением и защиту имущественных прав граждан, считают в ведомстве.