Главный законодатель Ингушетии обсудил с членами Общественной палаты республики итоги выборов

Как сообщили газете «Ингушетия» в законодательном органе республики, участники мероприятия обсудили с председателем Народного собрания прошедшие выборы, а также планы дальнейшего эффективного сотрудничества в рамках общественной и политической деятельности.

Магомет Тумгоев отметил активную деятельность Общественной палаты Ингушетии в выборах главы государства и вручил Ляйле Амерхановой благодарственное письмо от себя.