В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция республики рекомендует всем водителям быть предельно внимательными на дорогах, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.
Дорожные инспекторы настоятельно просят строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
В сложных погодных условиях пешеходам также следует проявлять повышенную осторожность вблизи проезжей части, поскольку рано темнеет необходимо обозначать свое присутствие с помощью световозвращающих элементов.
При технических поломках, ДТП или других сложных дорожных ситуациях автомобилисты могут обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8 (8734) 55-07-15 или по единому номеру 112.