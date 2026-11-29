Дорожные инспекторы настоятельно просят строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

В сложных погодных условиях пешеходам также следует проявлять повышенную осторожность вблизи проезжей части, поскольку рано темнеет необходимо обозначать свое присутствие с помощью световозвращающих элементов.

При технических поломках, ДТП или других сложных дорожных ситуациях автомобилисты могут обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8 (8734) 55-07-15 или по единому номеру 112.