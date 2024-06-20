Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group может построить отель в Ингушетии

«На Петербургском международном экономическом форуме крупнейший гостиничный оператор России Cosmos Hotel Group выразил заинтересованность в строительстве отеля в Ингушетии», — написал Глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудничество с такой крупной компанией имеет большое значение для региона, учитывая ежегодный рост туристического потока.

Создание новых комфортных гостиниц привлечет еще больше гостей, желающих познакомиться с уникальной культурой, историей и природой Ингушетии. Развитие туризма является важным направлением для региона, и власти уделяют особое внимание созданию современной инфраструктуры.

«В числе ключевых проектов — модернизация всесезонного курорта Армхи и создание удобных условий для отдыха как на равнине, так и в горах. Планируется строительство отелей, кемпингов, обустройство зон отдыха и разработка новых туристических маршрутов», — добавил руководитель субъекта, отметив, что Ингушетия открыта для всех гостей.