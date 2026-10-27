Госуниверситет Ингушетии в числе лидеров по качеству финансового менеджмента

Награждение состоялось в рамках IV Всероссийского форума руководителей финансово-экономических образовательных и научных служб, который проходит 26–27 октября на базе Финансового университете в Москве.

Форум объединил руководителей учреждений и специалистов, отвечающих за финансово-экономическое обеспечение научно-образовательной сферы. Основные темы обсуждения связаны с эффективным управлением ресурсами вузов и научных организаций, а также с поиском согласованных подходов к реализации стратегических целей развития науки и высшего образования.

В первый день мероприятия состоялось торжественное вручение наград в четырёх номинациях, отмечающих успешную работу финансовых служб вузов и научных институтов.

Ректор ИнгГУ Фатима Албакова поблагодарила руководство Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за высокую оценку работы университета. Она также добавила, что полученное признание обязывает коллектив сохранять достигнутый уровень и добиваться успехов в других направлениях деятельности вуза.

Отмечается, что полученная награда стала первым для Госуниверситета республики признанием в этой номинации.