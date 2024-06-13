Госжилинспекция Ингушетии снизила тарифы на теплоэнергию 

Отмечается, что ранее антимонопольщики предписали Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона устранить выявленные нарушения при установлении тарифов на тепловую энергию.

«ГЖИ не смогла обосновать учтенный объем полезного отпуска теплоэнергии для регулируемых организаций (организации, в отношении которых в соответствии с законодательством страны осуществляется регулирование тарифов. от авт). Кроме того, регулятор применил неверный подход при учете расходов в необходимой валовой выручке. В связи с этим, служба выдала ГЖИ предписание об устранении нарушений», — пояснили нашему корреспонденту в управлении.

Подчеркивается, что в результате исполнения предписания службы тарифы на 2024 год для потребителей МУП «ЖКХ» г. Малгобека снижены на 7,8%, для потребителей ООО «Сервис реклама» — на 7,9%.