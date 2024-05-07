Готовность Ингушетии к проведению ЕГЭ обсудили на  заседании в Магасе 

Руководитель субъекта отметил, что условия сдачи выпускного экзамена должны соответствовать основным требованиям — прозрачности и объективности его проведения и оценки.

«Но бывают случаи, когда от родителей и учащихся поступают жалобы на нарушения. Поэтому в этом году процесс сдачи ЕГЭ буду держать под личным контролем. Другая проблема — случаи лояльности к одним участникам экзамена и жесткие требования к другим. Мы должны дать возможность поступить на бюджет в престижные вузы детям, которые имеют интерес к образованию, наукам, узким специальностям», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он считает, что одна из причин подобного отношения к проведению ЕГЭ связана с тем, что в составе экзаменационной комиссии оказываются люди с недостаточной профессиональной компетенцией.

«В ее состав должны отбирать самых ответственных и высокопрофессиональных работников системы образования, заинтересованных в качестве и объективной оценке знаний наших выпускников. Я надеюсь, что каждый из них сумеет достойно представить себя, а в объективности экзамена ни один из них не должен сомневаться», — добавил Глава Ингушетии.

Ранее наше издание информировало, что 23 мая в республике, как и по всей стране, стартует основной период сдачи ЕГЭ. Экзамены в этом году сдавать будут более 3 тыс. человек в 10 пунктах, которые будут оборудованы системой видеонаблюдения и рамками металлоискателей.

По данным Минобразования республики, в региональной информационной системе заявлено 3121 участник, из них: с ОВЗ — 445, выпускники текущего года — 2420, среднего профессионального образования — 70, прошлых лет — 423, не завершившие обучение в предыдущие годы — 70, выпускники 10 класса — 138.

Отмечается, что внедрение новых технологий позволило минимизировать человеческий фактор при проведении ЕГЭ, исключить несанкционированный доступ к экзаменационным материалам.

Кроме того, с 21 мая по 2 июля пройдет основной этап ОГЭ в 26 пунктах. На него заявлен 8121 участник, в том числе с ОВЗ — 919, выпускники текущего года — 8092, и 29 человек — не завершившие обучение в прошлые годы.

Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина в текущем году выпускникам будет предоставлена возможность пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ — 4 и 5 июля.