В Малгобеке на улице Суламбека Осканова продолжается возведение многофункционального комплекса, который объединит автостанцию, гостиницу и жилой дом, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.
Каждый из объектов будет выполнять свою задачу, а вместе они станут частью городской инфраструктуры. Готовность комплекса оценивается примерно в 90%, завершить работы планируется в 2027 году.
Строительную площадку посетил градоначальник Магомед Боков, который вместе с руководителем подрядной организации ООО «Стройинвест» и специалистами администрации оценил ход работ.
Особое внимание было уделено будущей автостанции площадью 196 квадратных метров. В ней предусмотрены кассы, молельная комната, комната матери и ребенка, помещение для водителей, дежурная и другие необходимые службы. Работы по отоплению и вентиляции уже выполнены.
Новая автостанция обеспечит пассажирам комфортные условия ожидания. Рядом обустраивается парковка площадью 1,3 тыс. квадратов, которая позволит организовать движение и стоянку транспорта непосредственно у комплекса. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством территории.
Напомним, прежняя автостанция в Малгобеке не соответствовала требованиям транспортной безопасности. В 2025 году власти приняли решение о возведении нового здания автовокзала.