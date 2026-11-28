Каждый из объектов будет выполнять свою задачу, а вместе они станут частью городской инфраструктуры. Готовность комплекса оценивается примерно в 90%, завершить работы планируется в 2027 году.

Строительную площадку посетил градоначальник Магомед Боков, который вместе с руководителем подрядной организации ООО «Стройинвест» и специалистами администрации оценил ход работ.

Особое внимание было уделено будущей автостанции площадью 196 квадратных метров. В ней предусмотрены кассы, молельная комната, комната матери и ребенка, помещение для водителей, дежурная и другие необходимые службы. Работы по отоплению и вентиляции уже выполнены.

Новая автостанция обеспечит пассажирам комфортные условия ожидания. Рядом обустраивается парковка площадью 1,3 тыс. квадратов, которая позволит организовать движение и стоянку транспорта непосредственно у комплекса. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством территории.

Напомним, прежняя автостанция в Малгобеке не соответствовала требованиям транспортной безопасности. В 2025 году власти приняли решение о возведении нового здания автовокзала.