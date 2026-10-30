Ибрагим Барахоев из Ингушетии награждён медалью Совета Федерации

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном правительстве, среди награждённых — 17-летний Ибрагим Барахоев из республики, спасший двух женщин на реке Асса.

Инцидент произошёл в июле 2025 года. Одна из местных жительниц, пытаясь набрать воду, поскользнулась на камне и оказалась в стремительном потоке. Её подруга бросилась на помощь, но также упала в реку.

«Услышав крики о помощи, Ибрагим без промедления вошёл в холодную воду и вытащил обеих женщин на берег, одна из которых была без сознания. Благодаря его решительным действиям женщины остались живы», — рассказал собеседник.

Ибрагиму Барахоеву вручили медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», удостоверение к награде и благодарность МЧС России.

Награды юному жителю субъекта передали Герой России, контр-адмирал Илья Козлов и сенатор Российской Федерации от Ингушетии Белан Хамчиев.