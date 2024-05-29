Инфляция в Ингушетии в апреле текущего года составила 8,4%

Отмечается, что из-за наращивания экспорта в основных регионах-поставщиках сократилось предложение мяса на местном рынке. Переработчики и поставщики молочной продукции переносили в конечную стоимость выросшие расходы на обслуживание оборудования, оплату труда и логистику. В результате цены на говядину, молоко и молочные продукты росли быстрее, чем в марте.

На непродовольственном рынке Ингушетии наметилось снижение спроса на некоторые товары длительного пользования. Поэтому в апреле в годовом выражении продолжали дешеветь пылесосы и электрические лампы. Сформированные в достаточном объеме к весне запасы моторного топлива позволили сдерживать в апреле рост цен на него.

Замедлился годовой рост цен на отдых за рубежом. Причина — расширение полетных программ и открытие в соседних регионах прямых рейсов в отдельные страны Азии и Ближнего Востока.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3 — 4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.