Ингушетия и Бахрейн наладят сотрудничество в области туризма и АПК

По словам Калиматова, делегация Ингушетии встретилась с представителями Бахрейна на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления торгово-экономических отношений между регионами, включая увеличение объёмов взаимной торговли и инвестиций, а также развитие туристической инфраструктуры.

Со своей стороны, посол Королевства Бахрейн Ахмед аль Саати выразил заинтересованность в сотрудничестве в таких сферах, как туризм, промышленность и сельское хозяйство. Он предложил организовать взаимные визиты для более детального обсуждения возможных совместных проектов.

«Наше географическое положение, культурные традиции и такие промышленные предприятия, как заводы по производству алюминиевых профилей и слитков, садоводческие комплексы и птицекомплекс, представляют большой интерес для наших партнёров», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ахмед аль Саати отметил стратегическое направление развития промышленности в Бахрейне и выразил интерес к продукции предприятий Ингушетии. Это открывает перспективы для экспорта продукции республики в Королевство Бахрейн.

Отметим, что обе стороны выразили готовность к сотрудничеству и договорились о разработке конкретных планов по расширению взаимодействия.