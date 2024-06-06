Ингушетия и Государственный университет управления заключили соглашение на ПМЭФ-2024 

«Это событие стало возможным благодаря усилиям многих людей, включая ректора вуза Владимира Строева. Мы будем совместно разрабатывать образовательные программы и создавать единую информационную среду в сфере науки, образования и экономики», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

По его словам, особенно важно внедрение эффективных форм сотрудничества между университетом и работодателями региона, что позволит выпускникам легче найти работу, а работодателям — найти квалифицированных специалистов.

«Это важный шаг для снижения уровня безработицы в Ингушетии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что в ГУУ входя 7 учебных институтов, которые объединяют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. Ежегодно в университете проходят переподготовку и повышают квалификацию около 4 тыс. специалистов и руководителей предприятий.

Как ранее информировало наше издания, делегация республики во главе с Махмуд-Али Калиматовым принимает участие в ПМЭФ-2024, который проходит с 5 по 8 июня в КВЦ «Экспофорум».