Ингушетия и КЧР укрепляют межпарламентские связи

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте региона, в ходе своего дружеского визита Александр Игоревич выразил искренние поздравления Руслану Гагиеву по случаю его избрания на пост председателя Народного собрания РИ. Он пожелал ему успехов в законотворческой деятельности, направленной на удовлетворение насущных потребностей общества и обеспечение стабильного развития республики.

«Ваше избрание является ярким подтверждением доверия и высокого признания ваших профессиональных и личных достоинств, а также вашей преданности служению народу», — отметил руководитель Парламента КЧР.

В ответ Руслан Гагиев поблагодарил присутствующих гостей, подчеркнув, что их визит свидетельствует о прочности дружественных отношений и значимости продуктивного взаимодействия между соседними республиками.

«Наша встреча — это проявление взаимного уважения и доброй воли, нацеленной на укрепление межпарламентских связей и совместное решение актуальных вопросов», — заключил глава Народного Собрания РИ.