Ингушетия и Сбербанк будут сотрудничать в сфере AI-трансформации 

«Это значит, что Ингушетия будет в числе первых осваивать технологии, связанные с искусственным интеллектом», — отметил Глава региона Махмуд-Али Каплиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, внедрение AI-решений позволит создать новые рабочие места, повысить качество жизни в республике, развить образование и подготовить специалистов будущего, способных работать с передовыми технологиями. А это, в свою очередь, улучшит эффективность государственного управления и обслуживания населения и сделает Ингушетию более конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций.

«Уже сегодня мы запустили в республике «Школу 21» — бесплатную образовательную платформу программирования Сбера, где обучаются более 150 студентов», — напомнил руководитель субъекта.