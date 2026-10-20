Ингушетия опережает среднероссийские показатели по 6 из 8 нацпроектов 

В этом году досрочно отремонтированы пять дорожных объектов общей протяженностью 34,6 км. Продолжается обновление дорог, строительство и ремонт школ, развитие медицинской инфраструктуры. В Малгобеке капитально отремонтированы гимназия, обновлены детские сады в разных населенных пунктах, в селе Сурхахи Назрановского района расширены возможности «Дома ветеранов».

В Али-Юрте завершено строительство участковой больницы. Однако при возведении объекта было допущено серьезное отставание от графика, и подрядчик привлечен к ответственности. Как отметил Глава республики, подобные нарушения недопустимы: социальные объекты должны строиться в установленные сроки, чтобы жители получали необходимую помощь без неоправданного ожидания.

Особое внимание уделяется вопросам, напрямую влияющим на повседневную жизнь. В четырех сельских поселениях Малгобекского района завершен ремонт водопроводных сетей. Всего в этом году в семи населенных пунктах района планируется обновить более 50 км трубопроводов. В девяти муниципалитетах запланировано благоустройство 24 общественных территорий. Результат должен быть ощутимым: более надежное водоснабжение, безопасные дороги, удобные места для прогулок и отдыха.

Руководитель субъекта подчеркнул, что необходимо использовать оставшееся до конца года время для завершения запланированных мероприятий и недопущения новых отставаний.

Махмуд-Али Калиматов поручил ответственным ведомствам и рекомендовал главам муниципалитетов проверить ход всех проектов, при выявлении отставаний принять меры по их устранению и обеспечить качество работ. Он добавил, что освоение средств само по себе не является результатом. Важно, чтобы построенные и отремонтированные объекты полноценно функционировали и приносили пользу жителям.