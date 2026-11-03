Ингушетия отстояла в судах более 8,6 млрд рублей и вернула 600 га земли 

По словам руководителя субъекта, работа по защите бюджетных средств и восстановлению имущественных прав ведется с 2019 года по его поручению.

О промежуточных итогах доложила первый заместитель руководителя администрации Главы и правительства — начальник Главного государственно-правового управления Лиза Оздоева.

«Защита государственных интересов — это ответственность за бюджет республики и имущество, которое принадлежит государству и должно использоваться на благо жителей. Правовая защита имеет существенное значение для сохранения бюджетных средств и пресечения незаконного использования земельных участков. Благодарю Лизу Оздоеву и всех юристов, участвующих в этой работе, за профессионализм и принципиальность в отстаивании интересов республики», — написал Глава.

Он отметил, что позиция региональных властей должна быть однозначной: если права республики нарушены, их необходимо отстаивать всеми предусмотренными законом средствами. Государственное имущество должно использоваться законно и по назначению, как и бюджетные средства работать на развитие Ингушетии и благополучие ее жителей.

«Эту работу будем продолжать последовательно, добиваясь конкретных результатов. Поручил Главному государственно-правовому управлению продолжить работу по защите имущественных интересов республики», — добавил Махмуд-Али Калиматов.