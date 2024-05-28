Ингушетия получит более 43 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья 

Хусейн Плиев

Ингушетия получит дополнительно 43012 тыс. рублей на расселение граждан из аварийного жилья, сообщается на сайте кабинета министров России.

Распоряжение о выделении средств 8 регионам подписал глава правительства Михаил Мишустин. Работа ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

«Это значительный шаг в улучшении качества жизни многих семей и вклад в развитие социальной инфраструктуры регионов», — отметили в правительстве республики.

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