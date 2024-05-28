Ингушетия получит более 43 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья 

Распоряжение о выделении средств 8 регионам подписал глава правительства Михаил Мишустин. Работа ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

«Это значительный шаг в улучшении качества жизни многих семей и вклад в развитие социальной инфраструктуры регионов», — отметили в правительстве республики.