Ингушетия представит инвестиционный и туристический потенциал в ТПП России

«Представители бизнес-сообщества, инвесторы и предприниматели получат возможность познакомиться с Ингушетией, условиями для ведения бизнеса и перспективами сотрудничества. Хочу заверить, что наш регион активно работает над созданием благоприятной инвестиционной среды, развитием туристического потенциала и поддержкой предпринимательства», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Именно поэтому, по его словам, власти республики считают крайне важным представить свой потенциал в ТПП страны.

«Повторюсь, это станет отличной возможностью продемонстрировать все преимущества и перспективы развития региона, а также установить партнерские отношения с ключевыми участниками рынка», — добавил Глава.

Отметим, что мероприятие пройдет на площадке конгресс-центра ТПП в Москве. Гости смогут узнать о государственных инициативах, направленных на привлечение внешних и внутренних инвестиций, а также о мерах поддержки, предусмотренных для улучшения бизнес-среды в Ингушетии. А также насладиться национальной кухней и народными танцами, принять участие в мастер-классах по национальным ремеслам и приобрести сувениры, отражающие дух и традиции ингушского народа.